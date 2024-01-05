Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: Fred'e ülkesinden sürpriz talip!

Brezilya ekibi Internacional'in, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:11
Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: Fred'e ülkesinden sürpriz talip!
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Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli ismi olan Fred'e sürpriz bir talip çıktı.

Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.

Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional'in kısa süre içinde sarı lacivertli takımın kapısını çalması bekleniyor.

ENNER VALENCIA'NIN TAKIMI

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia da Internacional'e transfer olmuştu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı lacivertli takım, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Fred, 6 asist yapma başarısı gösterdi. 


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