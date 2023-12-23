Fred'in eksikliğine yeni çözüm: İsmail Kartal derbi öncesi yeni jokerini buldu

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:43

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:45

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bu sezon bazı futbolcuları birden fazla bölgede görevlendirerek öğrencilerinden maksimum verim aldı.

İsmail Kartal'ın joker oyuncularının başında Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Sol bek Jayden Oosterwolde'yi yaşanan sakatlıklar sonrası birçok kez stoperde kullanan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu da bazı karşılaşmalarda sağ bek olarak görevlendirmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk Ludogorets maçında sağ bekte görev alan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'deki Samsunspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında da bu mevkide oynatılmıştı.

FRED'İN EKSİKLİĞİNE İRFAN CAN ÇÖZÜMÜ

Öte yandan İsmail Kartal'ın, Cengiz Ünder'in Kayserispor maçındaki iyi performansı sonrası İrfan Can Kahveci'yi 8 numaraya çekme opsiyonu doğdu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fred'in cezası sebebiyle İrfan Can Kahveci'yi 8 numarada oynatma ihtimali beliren İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i de sağ kanatta görevlendirebilir.