Fenerbahçe'nin Konan transferi menajer engeline takıldı

01 Şubat 2022 Salı, 15:11

Fenerbahçe, Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor. Fransa basınında transfer ile ilgili çarpıcı bir iddia çıktı.

Score Fr'ın haberine göre Fenerbahçe, Konan için Reims'e 6 taksitte ödenmek üzere 1.5 milyon Euro teklif etti.

Fransız ekibi bu teklifi kabul etti. Ancak Konan'ın menajeri kontrattan yüksek pay istedi. Fildişi Sahilili oyuncunun menajeri 1 milyon Euro'luk komisyon bedeli istedi.

Fenerbahçe transfer için son sözü söylemedi. Habere göre Konan sezonu Fransa'da tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler ise 8 Şubat'a kadar transferi sonlandırmanın peşinde.

Fildişi Milli Takımı ile 13 maça çıkan Konan, Temmuz 2018’de Portekiz ekibi Guimaraes’ten 4 milyon Euro’luk bedelle Reims’e transfer oldu.



