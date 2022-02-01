Fenerbahçe'nin Konan transferi menajer engeline takıldı
Fenerbahçe'nin Reims'ten transfer etmek istediği Ghislain Konan transferi menajer engeline takıldı. Oyuncunun menajeri, sarı-lacivertlilerden yüksek pay istedi.
Fenerbahçe, Fransa'da Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor. Fransa basınında transfer ile ilgili çarpıcı bir iddia çıktı.
Score Fr'ın haberine göre Fenerbahçe, Konan için Reims'e 6 taksitte ödenmek üzere 1.5 milyon Euro teklif etti.
Fransız ekibi bu teklifi kabul etti. Ancak Konan'ın menajeri kontrattan yüksek pay istedi. Fildişi Sahilili oyuncunun menajeri 1 milyon Euro'luk komisyon bedeli istedi.
Fenerbahçe transfer için son sözü söylemedi. Habere göre Konan sezonu Fransa'da tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler ise 8 Şubat'a kadar transferi sonlandırmanın peşinde.
Fildişi Milli Takımı ile 13 maça çıkan Konan, Temmuz 2018’de Portekiz ekibi Guimaraes’ten 4 milyon Euro’luk bedelle Reims’e transfer oldu.
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