Fenerbahçe'nin kupa hasreti sürüyor: Geriye Konferans Ligi kaldı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 13:57

Fenerbahçe, umut vadeden oyun anlamında da bir türlü toparlanamayıp taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı.

Ligde lider Trabzonspor ile arasında 20 puan bulunan Fenerbahçe, 6'ncı sırada yer alıyor. Ligdeki olumsuz tabloyu kupada dağıtmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, istediğini başaramadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün akşam Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahasından hüsranla ayrıldı. Karşılaşma boyunca istekli bir grafik çizemeyen, top geçişlerinde başarılı olamayan sarı-lacivertliler, 45+3'üncü dakikada 10 kişi kalan Kayserispor'a üstünlük kuramadı. Mücadelenin son anlarında eski oyuncuları Ramazan Civelek'in golü ile sarsılan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişata kupayı da eklemiş oldu.

Ligde ve kupada hasretini sürdüren sarı-lacivertlilerin şu an ise elinde bir tek UEFA Konferans Ligi kaldı. Fenerbahçe, 17 Şubat'ta evinde 24 Şubat'ta ise deplasmanda Slavia Prag ile mücadele ederek.

BERISHA TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, tepkilerin odağında yer aldı. Kayserispor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç aleyhine de tezahüratlarda bulunarak istifaya davet ettiler.

MERT HAKAN YANDAŞ, FERDİ VE KIM'İN MÜCADELESİ BOŞA GİTTİ

Öte yandan karşılaşma boyunca üst düzey mücadele eden isimler maç sonunda çok üzgündü. Takımın direncini yükseltmeye çalışan, koşan, mücadale eden isimlerden Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Kim, son saniyede gelen golle yıkıldılar. Maç içerisinde bir çok pozisyonda takım arkadaşlarına kızan Kim, hakeme aşırı itirazı sonrası sarı kart görerek öfkesinin kurbanı oldu.