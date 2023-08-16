Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesi için kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Emre Mor yer almadı.
Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroya eklenmedi.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
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