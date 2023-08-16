Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:41
Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Maribor mücadelesi için kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Emre Mor yer almadı.

Ayrıca UEFA listesinde bulunmayan yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroya eklenmedi.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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