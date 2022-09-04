Fenerbahçe'nin rakibi AEK Larnaca, Omonia'ya mağlup oldu!

04 Eylül 2022 Pazar, 00:00

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK Larnaca, Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig 2. hafta mücadelesinde Omonia ile karşı karşıya geldi.

Neo GSP'de oynanan mücadeleyi Omonia 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Bezos, 49. dakikada Souza ve 85. dakikada Papoulis kaydetti. Larnaca'nın golleri ise 56. dakikada Gyurcso ve 64. dakikada Olatunji kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Omonia puanını 3'e yükseltti. AEK Larnaca ise 1 puanda kaldı.