Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:51

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:51

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak. İlk üç maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılıp ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçenin rakibi AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı? AFAS Stadyumu nerede?

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Alkmaar Zaanstreek, yaygın adıyla AZ Alkmaar, Hollanda'nın köklü futbol kulüplerinden biridir. 1967 yılında kurulan bu kulüp, ülkenin kuzeybatısında yer alan Alkmaar şehrini temsil eder.

Hollanda Eredivisie Ligi'nde mücadele eden AZ Alkmaar, son yıllarda başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir.