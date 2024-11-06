The Old Man dizisinin konusu ne, oyuncuları ki? The Old Man dizisinin yeni sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?
The Old Man dizisinin yönetmenliğini Robert Levine ve Jon Steinberg üstleniyor. Yakında 2. sezonu yayımlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, The Old Man dizisinin konusu ne, oyuncuları ki? The Old Man dizisinin yeni sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?
Yeni sezonu izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan The Old Man dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Diziyi takip edenler yeni sezonun ne zaman ve nerede yayımlanacağını merak ediyor Peki, The Old Man dizisinin konusu ne, oyuncuları ki? The Old Man dizisinin yeni sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?
THE OLD MAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
The Old Man, yıllar önce CIA'den kaçan ve o zamandan beri şebekeden uzakta yaşayan Dan Chase'in hayatına odaklanıyor. Bir suikastçı gelip Chase'i öldürmeye çalıştığında, eski ajan geleceğini garanti altına almak için geçmişi ile uzlaşması gerektiğini fark eder. Saklanmaktan vazgeçmesinin ardından FBI Karşı İstihbarat Direktör Yardımcısı Harold Harper, karmaşık geçmişi nedeniyle onu avlaması için görevlendirilir.
THE OLD MAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeff Bridges
John Lithgow
Alia Shawkat
E.J. Bonilla
Bill Heck
Pej Vahdat
Amy Brenneman
THE OLD MAN DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
The Old Man dizisinin ikinci sezonu 6 Kasım 2024 tarihinde Disney+ kütüphanesine eklenecek.
THE OLD MAN DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?
The Old Man dizisi Thomas Perry'in 2017 çıkışlı aynı adlı romanından uyarlandı.
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