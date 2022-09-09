Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'de iki sakatlık!

09 Eylül 2022 Cuma, 17:26

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla kaybeden Dinamo Kiev'e iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Bushchan'ın ise 1 ay oynayamayacağını açıkladı.

LUCESCU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maç sonu Fenerbahçe'nin çok sert olduğunu söyledi ve basın toplantısını soru almadan terk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Lucescu'ya saygı duyduğunu ancak fikrine katılmadığını dile getirdi. Jesus, takımının sertliğe karşılık verdiğini söylerken, Lucescu'nun istatistiklere bakması gerektiğini kaydetti.