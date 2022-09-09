Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Jorge Jesus, Avrupa'da yankı buldu

UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi. Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu" denildi.