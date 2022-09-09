Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Jorge Jesus, Avrupa'da yankı buldu

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 12:32
<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Michy Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev maçıyla UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı. </p>

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Michy Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, Dinamo Kiev maçıyla UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı. 

<p>Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev galibiyeti başta Portekiz, Ukrayna ve Brezilya'da geniş yankı bulurken Jorge Jesus'un maç sonu Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan ile girdiği diyalog manşetleri süsledi.</p>

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev galibiyeti başta Portekiz, Ukrayna ve Brezilya'da geniş yankı bulurken Jorge Jesus'un maç sonu Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan ile girdiği diyalog manşetleri süsledi.

<p><strong>Sport.ua</strong> sitesi "Fenerbahçeli futbolcular, Dinamo Kiev'den intikam almak istedi. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele geçirmeye çalıştı.Kiev puan almaya niyetli bir şekilde oynadı ama bu yetmedi" ifadeleri kullanıldı.</p>

Sport.ua sitesi "Fenerbahçeli futbolcular, Dinamo Kiev'den intikam almak istedi. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele geçirmeye çalıştı.Kiev puan almaya niyetli bir şekilde oynadı ama bu yetmedi" ifadeleri kullanıldı.

<p><strong>UA-football</strong> sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi. Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu" denildi.</p>

UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi. Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu" denildi.

<p><strong>PORTEKİZ'DE 'JESUS' MANŞETLERİ SÜSLEDİ</strong></p> <p>Portekiz basını ise maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan arasında geçen diyalogları manşetlere taşıdı.</p>

PORTEKİZ'DE 'JESUS' MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Portekiz basını ise maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan arasında geçen diyalogları manşetlere taşıdı.

<p><strong>A Bola</strong> gazetesi "Olağandışı: Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi" başlığını okuyucularına aktardı. Haberde "Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Jorge Jesus sıra dışı başka bir eylemin kahramanı oldu. Rakip kalecinin sürekli zaman kaybetmesine sinirlenen Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü, bitiş düdüğünün ardından kendisine seslendi. Jorge Jesus yedek kulübesinden çıktı ve Kiev kalecisini işaret etti" ifadelerine yer verdi.</p>

A Bola gazetesi "Olağandışı: Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi" başlığını okuyucularına aktardı. Haberde "Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Jorge Jesus sıra dışı başka bir eylemin kahramanı oldu. Rakip kalecinin sürekli zaman kaybetmesine sinirlenen Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü, bitiş düdüğünün ardından kendisine seslendi. Jorge Jesus yedek kulübesinden çıktı ve Kiev kalecisini işaret etti" ifadelerine yer verdi.

<p>Portekiz'den Record "Jorge Jesus'tan Georgiy Bushchan'a: Artık 1 saat yerde kalabilirsin" başlığını kullandı. Haberde "Jorge Jesus, bu Perşembe günü Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçın sonunda, Dinamo Kiev'in kalecisi Bushchan'a rakibe seslendi. Jesus maçın ardından 'Ona bir jest yaptım' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi" denildi.</p>

Portekiz'den Record "Jorge Jesus'tan Georgiy Bushchan'a: Artık 1 saat yerde kalabilirsin" başlığını kullandı. Haberde "Jorge Jesus, bu Perşembe günü Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçın sonunda, Dinamo Kiev'in kalecisi Bushchan'a rakibe seslendi. Jesus maçın ardından 'Ona bir jest yaptım' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi" denildi.

fenerbahçe Dinamo Kiev jorge jesus Ukrayna Portekiz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler