Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Jorge Jesus, Avrupa'da yankı buldu
UA-football sitesi "Kiev için talihsiz bir yenilgi" başlığını kullandı. Haberde Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısmen üstün oynadığını fakat iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı belirtildi. Haberin detayında "Batshuayi son dakikadaki golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Kiev için talihsiz bir yenilgi oldu" denildi.
A Bola gazetesi "Olağandışı: Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi" başlığını okuyucularına aktardı. Haberde "Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Jorge Jesus sıra dışı başka bir eylemin kahramanı oldu. Rakip kalecinin sürekli zaman kaybetmesine sinirlenen Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü, bitiş düdüğünün ardından kendisine seslendi. Jorge Jesus yedek kulübesinden çıktı ve Kiev kalecisini işaret etti" ifadelerine yer verdi.
Portekiz'den Record "Jorge Jesus'tan Georgiy Bushchan'a: Artık 1 saat yerde kalabilirsin" başlığını kullandı. Haberde "Jorge Jesus, bu Perşembe günü Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçın sonunda, Dinamo Kiev'in kalecisi Bushchan'a rakibe seslendi. Jesus maçın ardından 'Ona bir jest yaptım' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi" denildi.
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