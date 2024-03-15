Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'tan kısa notlar

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:03

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:03

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda rövanşı ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak.

AVRUPA'DA NE YAPTILAR?

Olympiakos, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı. Yunanistan ekibi, bu turda Genk'i 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi ve play-off turuna kaldı.

Olympiakos, bu turda Cukaricki'yi 3-1 ve 3-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Freiburg, Backa Topola ve West Ham United ile yer alan Olympiakos, grubu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla tamamladı. West Ham United ve Freiburg'un ardından grupta üçüncü sırada yer alan Olympiakos, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Yunanistan ekibi, Konferans Ligi son 16 play-off turunda Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

3 FARKTAN GERİ DÖNDÜLER!

Olympiakos, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise adeta bir mucizeye imza attı. Yunanistan ekibi, sahasındaki ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 4-1 kaybetti. Rövanş maçında büyük bir sürpize imza atan Olympiakos, 90 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Yunan ekibi, uzatmalarda iki gol daha bularak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İç sahada 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 6-1 yenen Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu.

Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek finalinde ise temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

LİGDE NE YAPTILAR?

Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 57 puanla 3. sırada tamamladı. Jose Luis Mendilibar'ın ekibi play-off'a ise kötü başladı ve sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a 3-1 kaybetti.

BU SEZON 3 HOCA DEĞİŞTİRDİLER

Olympiakos, bu sezon 3 teknik adam değiştirdi. Yunan ekibi, sezona Diego Martinez ile başladı. Martinez ile 5 Aralık'ta yollar ayrıldı ve göreve bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal geldi. Olympiakos, Carvalhal ile sadece 2 ay çalıştı ve Portekizli teknik adam ile şubat ayında yollar ayrıldı. Olympiakos, son olarak göreve Jose Luis Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, Sevilla ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi kazanma başarısı göstermişti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK!

Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan'da Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Yunan ekibinde sarı kart cezalısı Daniel Podence, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.