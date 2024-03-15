Son Dakika: UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Son dakika haberi... UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı.
UEFA, Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 maçlık deplasman yasağı cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80 bin Euro para cezası verildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.
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