Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu. Fenerbahçe, bu sezon tüm Avrupa serüveni boyunca ciddi bir gelir kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:14
Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG'yi Konferans Ligi'nin dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe bu başarısıyla, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon Euro daha koydu. Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden toplam 9 milyon 800 bin Euro kazandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazanç kalem kalem şöyle:

3. ön eleme: 1.65 milyon Euro

Ayak bastı:  2.94 milyon Euro

Ülke katsayısı: 979 bin Euro

Galibiyet: 2 milyon Euro

Grup liderliği: 600 bin Euro

Son 16 turu: 600 bin Euro

Çeyrek final: 1 milyon Euro


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