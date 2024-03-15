Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu. Fenerbahçe, bu sezon tüm Avrupa serüveni boyunca ciddi bir gelir kazandı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG'yi Konferans Ligi'nin dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe bu başarısıyla, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon Euro daha koydu. Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden toplam 9 milyon 800 bin Euro kazandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazanç kalem kalem şöyle:
3. ön eleme: 1.65 milyon Euro
Ayak bastı: 2.94 milyon Euro
Ülke katsayısı: 979 bin Euro
Galibiyet: 2 milyon Euro
Grup liderliği: 600 bin Euro
Son 16 turu: 600 bin Euro
Çeyrek final: 1 milyon Euro
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