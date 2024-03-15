Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:14

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:14

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG'yi Konferans Ligi'nin dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe bu başarısıyla, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon Euro daha koydu. Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden toplam 9 milyon 800 bin Euro kazandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazanç kalem kalem şöyle:

3. ön eleme: 1.65 milyon Euro

Ayak bastı: 2.94 milyon Euro

Ülke katsayısı: 979 bin Euro

Galibiyet: 2 milyon Euro

Grup liderliği: 600 bin Euro

Son 16 turu: 600 bin Euro

Çeyrek final: 1 milyon Euro