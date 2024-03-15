Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi Yunan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan'da Yunanistan'da, rövanş karşılaşmasını 18 Nisan'da İstanbul'da oynayacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Konferans Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.
Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
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