Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:11

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:20

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Konferans Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK