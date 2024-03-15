Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi Yunan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçı 11 Nisan'da Yunanistan'da, rövanş karşılaşmasını 18 Nisan'da İstanbul'da oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:11
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi belli oldu!
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Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Konferans Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: 

Club Brugge - PAOK 

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK 


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