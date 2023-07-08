Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Rusya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:06
Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Lincoln de İstanbul'da devam edeceği özel programı nedeniyle Rusya'ya götürülmezken Samet Akaydin, arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek.

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu şu şekilde:


fenerbahçe Rusya Kamp Kadrosu

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