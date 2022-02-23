Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynayacağı rövanş maçı için Çekya'ya gidecek kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:06
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı
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UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövanşında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Tisserrand, Nazım, Ruhan Arda, Ferdi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora, Pelkas, Osayi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil, takımla çalışmalara başlamıştı.

İrfan maç kadrosunda yer alırken, Mesut Özil Çekya'ya götürülmedi.



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