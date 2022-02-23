Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynayacağı rövanş maçı için Çekya'ya gidecek kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövanşında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Tisserrand, Nazım, Ruhan Arda, Ferdi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora, Pelkas, Osayi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha
Slavia Prag maçı kamp kadromuz.#UECL pic.twitter.com/omeuaPw7N2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 23, 2022
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil, takımla çalışmalara başlamıştı.
İrfan maç kadrosunda yer alırken, Mesut Özil Çekya'ya götürülmedi.
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