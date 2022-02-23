Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda Mesut Özil yer almadı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 11:06

UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövanşında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Altay, Berke, Ertuğrul, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Tisserrand, Nazım, Ruhan Arda, Ferdi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora, Pelkas, Osayi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil, takımla çalışmalara başlamıştı.

İrfan maç kadrosunda yer alırken, Mesut Özil Çekya'ya götürülmedi.



