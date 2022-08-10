Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 11 Ağustos Perşembe günü Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda bulunan isimler şu şekilde:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gutsavo Henriaue, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.
Fenerbahçe'de ilk maçın kadrosunda bulunan Alman forvet Mergim Berisha, rövanş maçının kadrosuna alınmadı.
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