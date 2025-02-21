Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers'la eşleşecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri 21 Şubat Cuma günü belli olacak. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak, TRT Spor'dan ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi netlik kazanacak.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. İlk karşılaşmaların ardından eşleşmelerin rövanş maçları 13 Mart'ta gerçekleşecek. 6-13 Mart'taki mücadeleler sonrası çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.
Etiketler: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #kura çekimi
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