İsmail Kartal, Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar çalıştıracak
Fenerbahçe Spor Kulübü sezonun geri kalanında takıma İsmail Kartal'ın hocalık yapacağını duyurdu.
Fenerbahçe teknik direktör sorununu nihayet çözümledi ve takımı İsmail Kartal’a emanet etti. Kartal’la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Bir aksilik olmaması halinde yeni sezonda takımın başına Alman çalıştırıcı Joachim Löw geçecek. Löw, Sarı-Lacivertlilerin kendisine yaptığı teklifi “Bu sezon takım çalıştırmayacağım” diyerek kabul etmemişti. Joachim Löw’le İsmail Kartal daha önceki yıllarda beraber çalışmışlardı. Yeni sezonda bu birliktelik devam eder mi bilinmiyor. Çünkü İsmail Hoca, katıldığı bir spor programında “Löw’le çalışır mısınız?” sorusuna “Ben teknik direktörüm, antrenörlük yapmam” demişti. İsmail Hoca çok duygusal biridir. O gün geldiğinde yapılacak teklife şimdiki gibi yine sıcak bakabilir.
Asıl yapılanma yeni sezonda - Ligdeki Adana Demirspor maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan Ali Koç, yeni teknik adamlarını 1-2 hafta içerisinde açıklayacaklarını belirtmişti. Dün ise F.Bahçe Kulübü sezon sonuna kadar İsmail Kartal’la anlaştıklarını açıklarken “İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden futbol takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır. Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir. 2014-2015 sezonunda da takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, F.Bahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı.
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