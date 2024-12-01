Fenerbahçe'nin stadına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı işleniyor!
Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nın çatısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yazılmasına başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı çatısına işlenmeye başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesinin startı verildi.
Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. 26 Kasım Salı günü Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemleri başlatılırken, 30 Kasım Cumartesi günü de yazının boyama işlemi yapıldı.
"MUSTAFA KEMAL" YAZILACAK
Membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi. Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.
Maraton tribünündeki çatıya ise 3 Aralık Salı günü "Mustafa Kemal" yazılarak işlem tamamlanacak. "Mustafa Kemal" yazısı, harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı 2 bin 500 metrekare olacak.
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