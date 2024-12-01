Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe'de Anderson Talisca pazarlığı!
Fenerbahçe'nin ara transferdeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile pazarlık halinde olduğu iddia edildi.
Sezona Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de kış transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk hedef ise Anderson Talisca.
Al-Nassr ile bir süredir bonservis pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Talisca'yla da maaş konusunda görüşmeler yaptığı iddia edildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Talisca'nın 11 milyon Euro'luk maaş talebini 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışıyor.
Hatırlanacağı üzere Asbaşkan Acun Ilıcalı, Talisca'yı istediklerini ancak oyuncunun 11 milyon Euro'luk maaşı olduğunu bildirmişti. Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldızı bonservisi için Al-Nassr'a yaptığı teklifin detayları da yer aldı.
Buna göre sarı-lacivertliler, Talisca için Suudi temsilcisine 4 milyon Euro önerdi.
30 yaşındaki Talisca 3.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile toplam 103 maça çıktı ve 76 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.
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