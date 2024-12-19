Fenerbahçe'nin stoper planı belli oldu: Listede iki isim yer aldı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:25

Trendyol Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sezonu kapattı.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin'in de takımdan ayırlmak istemesi nedeniyle ara transfer için stoper arayışı başladığı iddia edildi.

LİSTEDE İKİ İSİM YER ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun isteğiyle bir lider bir de atlet özellikli stoper arayışı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de ilk hedefin PSV forması giyen Olivier Boscagli olduğu, ikinci adayın ise Porto'dan Otavio Silva olduğu aktarıldı.

PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boscgali'nin liderlik özellikleri nedeniyle transfer edilmek istendiği, Silva'nın ise atletik ve sprinter bir oyuncu olduğu için tercih edildiği kaydedildi.