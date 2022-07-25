Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile her konuda anlaştı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:00

Fenerbahçe aradığı stoperi Brezilya’da buldu. Sarı-Lacivertliler, Gustavo Henrique’nin transferi için Flamengo kulübüyle her konuda anlaştı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki savunmacıya karşılık iki taksitte 3 milyon Avro’ya yakın bonservis ödeyecek. İki kulüp arasında transfere dair evrak işlemleri bugün tamamlanacak. Brezilyalı futbolcu ile menajeri, birkaç gün içinde İstanbul’a gelip sözleşme detaylarını Sarı-Lacivertli yönetimle görüşecek. Henrique ile 3 yıllık kontrat yapılacağı öğrenildi.

PELKAS AYRILIYOR

Fenerbahçe’de bir ayrılığın da Pelkas’la yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un fazla forma şansı vermediği Yunan futbolcunun, başka bir takıma transferi için menajeriyle kulüp arayışında olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetim de Pelkas’ın menajerinin getireceği teklifleri bekliyor.