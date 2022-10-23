Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Angers'i 2-1 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Rennes, Ligue 1'de Angers'i 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 16:20
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Angers'i 2-1 yendi
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 12. haftasında Rennes, Raymond-Kopa Stadı'nda Angers ile karşılaştı. Maçın 43. dakikasında Amine Gouiri'nin golü ile öne geçen Rennes, 53. dakikada Salama'nın golüne engel olamadı.

Konuk ekip, maçın uzatma dakikalarında Lovro Majer'in penaltı golü ile karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.

Bu sonuçla Rennes, Ligue 1'de puanını 24'e çıkardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında 27 Ekim Perşembe günü Rennes'i konuk edecek.


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