Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:06
Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı belli oldu!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).


Şekip Mosturoğlu haberleri fenerbahçe haberleri Divan Kurulu haberleri

İlgili Haberler

Süper Lig'de dev maç: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi tüm notlar!

Süper Lig'de dev maç: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi tüm notlar!
Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yabancı VAR hakemi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor! 120 liradan satılıyor...

Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor! 120 liradan satılıyor...
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir'de... İşte kapanacak yollar

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir'de... İşte kapanacak yollar
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu