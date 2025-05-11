Fenerbahçe'nin yeni transferde büyük pişmanlığı: Yolların ayrılması bekleniyor!
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos'un beklentilerin altında kaldığı ve sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vursa da Diego Carlos beklentileri karşılayamadı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.
Haber detayında, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.
Sarı lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusun 5 maçta forma giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.
Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #transfer
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