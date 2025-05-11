Fenerbahçe'nin yeni transferde büyük pişmanlığı: Yolların ayrılması bekleniyor!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:32

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:32

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'da hedefi 12'den vursa da Diego Carlos beklentileri karşılayamadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçında oyundan alınan ilk isim oldu.

Haber detayında, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Sarı lacivertli takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusun 5 maçta forma giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.