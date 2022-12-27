Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin saç tıraşı olduğu yer gündem oldu!
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olması sosyal medyada gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Üst üste 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak Hatay maçı öncesi kenetlenirken, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin paylaşımı dikkat çekti.
Michy Batshuayi
TESİSLERDEN ÇIKMIYOR!
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olduğu görüntüsü sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Takımdaki futbolcuların şampiyonluğa kenetlendiğini belirten Fenerbahçeliler, oyuncuların saç tıraşı olmak için dahi tesislerden çıkmadığını belirtti.
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