Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi: 1 maç daha oynarsa...

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:08

Arda Güler, Getafe deplasmanında Real Madrid formasıyla ilk 11'de sahaya çıkarak attığı golle takımını 1-0'lık galibiyete taşırken, hocası Carlo Ancelotti'den büyük övgü aldı.

Ancelotti, Arda için "Geleceği daha çok orta sahanın ortasında, ileri bölgede değil. Oyunu kurma yeteneği olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Mücadelelerde biraz daha etkisiz kalıyor ama kalitesi yüksek" yorumunu yaptı.

1 MAÇ DAHA OYNARSA...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda'nın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesi bulunuyor. Bu maddeye göre, her 25 maçta bir 2 milyon Euro Fenerbahçe'ye ödenecek.

Şu ana kadar 49 maçta görev alan Arda, 1 maç daha oynarsa sarı-lacivertlilerin kasasına toplamda 4 milyon Euro girecek.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 36 maçta forma giyen milli yıldız, 4 gol ve 7 asist kaydetti.