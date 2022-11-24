Fenerbahçe'ye bir Flamengolu daha geliyor!

24 Kasım 2022 Perşembe, 14:28

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda ara transfer için çalışmalar devam ediyor. Sabah'ın haberinde, Fenerbahçe'nin Flamengo'nun genç sağ beki Matheuzinho ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 2.7 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin Flamengo yönetimi ile Willian Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde kurduğu olumlu ilişkileri ikna kozu olarak kullanacağı kaydedildi.

120 MAÇTA 4 GOL 14 ASİST

Matheuzinho, iki yıl önce Londrina'dan Flamengo'ya gelip 120 maçta 4 gol 14 asistlik performans sergiledi.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro. Flamengo'nun Matheuzinho için pazarlık masasına oturmayı kabul ettiği, Fenerbahçe'nin teklifini biraz daha yükselterek bu transferi bitirebileceği dile getirildi.