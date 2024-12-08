Fenerbahçe'ye gol atmıştı: Beşiktaş'ta 13 yıl sonra bir ilk!
Beşiktaş'ta takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından yeniden oynama şansı bulan Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırarak siyah beyazlılarda 13 yıllık aranın ardından bir ilki başardı.
Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu.
İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artışmıştı.
GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA GOL ATTI
Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.
13 YIL SONRA BİR İLK
Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti.
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