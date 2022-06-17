Fenerbahçe'ye kötü haber: Bruno Henrique dizinden ameliyat olacak

Fenerbahçe'nin kulübüyle ve kendisiyle anlaştığı Bruno, Cuiaba maçında sakatlandı. Sonrasında yapılan tetkiklerde oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 10:15
Fenerbahçe'ye kötü haber: Bruno Henrique dizinden ameliyat olacak
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Flamengo'nun forvet oyuncusu Bruno Henrique konusunda Fenerbahçe, kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Oynanan Flamengo-Cuiaba maçında sakatlanan Bruno Henrique'nin durumu netleşti.

Flamengo kulübü oyuncunun ilk kontrollerinin iyi olduğunu ancak çekilecek MR sonucunda durumun belli olacağını açıklamıştı. Brezilya basını ise oyuncunun dizinden yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olacağını duyurdu.

Maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede sonrasında dizine darbe alan Bruno Henrique, acılar içinde sahayı terk etmişti.

Brezilya'dan gelen bu haber sonrasında Fenerbahçe'nin transferden vazgeçeceği ve listedeki alternatif isimlere yöneleceği belirtildi. Oyuncu daha önce tendon ve uyluk sakatlıkları yaşamıştı.


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