Fenerbahçe’ye Sivas’ta meşaleli karşılama

21 Ocak 2022 Cuma, 17:50

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.



Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör İsmail Kartal’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar eşliğinde taraftarlar, futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.



Sivasspor-Fenerbahçe müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda 22 Ocak'ta saat 16.00’da başlayacak.



Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Berisha."

