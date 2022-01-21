Fenerbahçe, Mustafa Vehbi Koç'u unutmadı

21 Ocak 2022 Cuma, 15:37

Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle bilinen iş insanı Mustafa Vehbi Koç, vefatının 6. yılında sarı-lacivertli kulüp tarafından anıldı.

FENERBAHÇE'DEN MUSTAFA VEHBİ KOÇ ANMASI

Fenerbahçe'nin yaptığı anma paylaşımında, "Sarı Lacivert’e olan sevgisiyle kalplerimizde yer edinmiş, ülkemize ve Türk sporuna eşsiz katkılarda bulunmuş değerli iş insanı Mustafa V. Koç’u, vefatının 6. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.