Fenerbahçe, Mustafa Vehbi Koç'u unutmadı
Fenerbahçe, Türk sporuna büyük katkıda bulunan iş insanı Mustafa Vehbi Koç'u vefatının 6. yılında andı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sarı Lacivert’e olan sevgisiyle kalplerimizde yer edinmiş, ülkemize ve Türk sporuna eşsiz katkılarda bulunmuş değerli iş insanı Mustafa V. Koç’u, vefatının 6. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle bilinen iş insanı Mustafa Vehbi Koç, vefatının 6. yılında sarı-lacivertli kulüp tarafından anıldı.
FENERBAHÇE'DEN MUSTAFA VEHBİ KOÇ ANMASI
Fenerbahçe'nin yaptığı anma paylaşımında, "Sarı Lacivert’e olan sevgisiyle kalplerimizde yer edinmiş, ülkemize ve Türk sporuna eşsiz katkılarda bulunmuş değerli iş insanı Mustafa V. Koç’u, vefatının 6. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sarı Lacivert’e olan sevgisiyle kalplerimizde yer edinmiş, ülkemize ve Türk sporuna eşsiz katkılarda bulunmuş değerli iş insanı Mustafa V. Koç’u, vefatının 6. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/0rd1cJJA94— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2022
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