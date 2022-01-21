Son dakika | Fenerbahçe'ye koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif

Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımda iki futbolcunun koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 13:32
Son dakika | Fenerbahçe'ye koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedaviye başlandığı söylendi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

 "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."


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