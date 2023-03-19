Fenerbahçe'ye şok: Jayden Oosterwolde sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde, yerini Bright Osayi Samuel'e bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:30
Fenerbahçe'ye şok: Jayden Oosterwolde sakatlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelede 1-0 yenik durumda olan Fenerbahçe, sakatlık şoku yaşadı.

Jayden Oosterwolde

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlık geçirdi. 21 yaşındaki futbolcu yerini Bright Osayi Samuel'e bıraktı.

Bright Osayi Samuel


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