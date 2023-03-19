Fenerbahçe'ye şok: Jayden Oosterwolde sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde, yerini Bright Osayi Samuel'e bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelede 1-0 yenik durumda olan Fenerbahçe, sakatlık şoku yaşadı.
Jayden Oosterwolde
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlık geçirdi. 21 yaşındaki futbolcu yerini Bright Osayi Samuel'e bıraktı.
Bright Osayi Samuel
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