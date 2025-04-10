Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi: Normal sezonu galibiyetle kapattı!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 89-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i devirdi: Normal sezonu galibiyetle kapattı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 23:09

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 34. ve normal sezonun son haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'in konuğu oldu.

Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 77-89 kazandı.

NORMAL SEZONU 2. BİTİRDİ

Sarı-lacivertli takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.

Salon: SAP Garden Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Bayern Münih: Edwards 26, Weiler-Babb 7, Giffey 9, Lucic 1, Booker 15, Voigtmann 2, Napier 3, Obst 3, Harris 5, Onuralp Bitim, Brankovic 6

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Guduric 3, Tarık Biberovic 11, Hayes-Davis 24, Melli 11, Baldwin 11, Hall 3, Pierre 2, Colson 7, Birch 6, Bango

1. Periyot: 13-28

Devre: 31-46

3. Periyot: 52-68

Beş faulle çıkan: 38.33 Giffey (Bayern Münih)


Etiketler: #fenerbahçe #fenerbahçe beko #Bayern Münih #euroleague

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