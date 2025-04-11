Fenerbahçe'de 7 futbolcu için karar verildi: Yusuf Akçiçek için Ferdi Kadıoğlu stratejisi!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:41

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda önceliği stoper hattına verdiği ve planlamasını da bu doğrultuda sürdürdüğü iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ilk olarak takıma ara transferde kiralık olarak katılan Milan Skriniar'ın bonservisini almak istediği ifade edildi.

Ara transferde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı bir diğer isim Diego Carlos'un ise Jose Mourinho'nun gelecek sezonun planlamasında düşündüğü futbolculardan biri olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN YUSUF AKÇİÇEK PLANI

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek'te Ferdi Kadıoğlu için belirlenen stratejinin uygulanacağı aktarıldı. 19 yaşındaki stoperden en az bir sezon daha takımda kalmasının isteneceği, genç futbolcuya iki tane resmi teklifin geldiği ve konuşulan rakamın 20 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Takımdaki bir diğer deneyimli stoper Çağlar Söyüncü'nün ise yeni sezonda kadroda olması bekleniyor. Milli futbolcunun takımda düşünüldüğü ancak Suudi Arabistan veya Amerika Birleşik Devletleri'nden teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verileceği belirtildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin ise yeni sezondaki en önemli isim olacağına vurgu yapıldı. Sahalara dönmesinin ardından Mourinho'nun 3'lü sisteminde hem sol kanat bek hem de sol stoper olarak görev yapması beklenen Oosterwolde'nin forma için 1 numaralı aday olduğuna dikkat çekildi.

Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.