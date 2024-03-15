Spor yazarları Fenerbahçe - Union Saint-Gillosie maçını yorumladı: 'Yunanistan'da bitecek yolculuk'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:02

Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gillosie'ye 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Konfederasyon Kupası’nda Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. İşi sıkı tutarlarsa yolun sonu aydınlık. Çünkü rakipler denk güçte ve Sarı-Lacivertliler, favori gösterilen 3-4 takımdan birisi. Peki Fenerbahçe, hangi kupaya daha çok ağırlık verir? Lige mi Süper Kupa’ya mı Konfederasyon’a mı? Kupa seçimi yapacağını sanmıyorum. Kadrosu zengin, üç kupayı kaldıracak gücü var. En büyük handikap, maçların 2-3 gün arayla oynanması. Yıllar sonra ilk kez böyle bir fikstüre tanıklık ediyorum. Daha önceleri hiç rast gelmedi. Milli maç arası biraz olsun futbolcuların üzerlerindeki yorgunluğu alacaktır." (Cumhuriyet)

"SON DERECE OLUMLU"

Uğur Meleke: "Futbolda Türkiye için Avrupa dokuzunculuğu gayet makul bir basamak. Tabii ki amaç ilk sekizi zorlamak olmalı. Lakin büyük sekizlinin hemen ardındaki dokuzunculuk da bizim için gerçekçi bir pozisyon. Zaten tüm futbol tarihimizde sadece bir kere, 2001’de yedinci basamağa çıktık. O da Galatasaray’ın UEFA zaferinin kısa süreli ödülüydü. Fenerbahçe’nin dün USG’yi elemesiyle hem sekizinci Belçika’ya darbe vurmak, hem de gece gelişen diğer skorlarla dokuzunculuktaki yerimizi sağlamlaştırmak son derece olumlu." (Hürriyet)

"YUNANİSTAN'DA BİTECEK YOLCULUK"

Gürcan Bilgiç: "Sonu Yunanistan'da bitecek yolculuk için yeni bir bilet istedi F.Bahçe. Sezon başının coşkusundan çok az uzaktalar. Fred'in sorumluluk alması, Syzmanski'nin güven kazanması, İrfan Can Kahveci'nin liderliği ve Tadic'in damaklarda bıraktığı tada da az kaldı. Normal bir maç değildi. Çeyrek finalin kapısı çalınırken, öne koşup risk almak da gereksiz olabilirdi. Yorulmak-didinmek yerine bekleyip, yolculuğa devam etmek önemliydi. Duygularla bakılacak 90 dakika değil yani. Sonuçta "gereği" yapıldı." (Sabah)

"DJİKU OLMASA BİR KABUSA DÖNÜŞEBİLİRDİ"

Erman Özgür: "Union’un turun kaderini değiştirebilmek adına her türlü riski aldığı ikinci yarıda Djiku olmasa maç bir kabusa dönüşebilirdi. Rasmussen’in golü bir umut olsa da Union’un gücü bu düşük vitesli Fenerbahçe’ye karşı daha fazlasına yetmedi. Mağlubiyete rağmen turu geçmeyi başaran Fenerbahçe, oyun olarak günü kurtarmayı yeterli buldu. İki kulvarda iddialı olan Fenerbahçe için bana göre yorgunluklar bu oyun için yeterli bir bahanedir diyebilirim." (Fanatik)