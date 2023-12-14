Ferdi Kadıoğlu: 'Ben bile kendime şaşırıyorum'

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşılaşmasının açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, 'Performansıma bazen ben bile şaşırıyorum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 23:19
Ferdi Kadıoğlu: 'Ben bile kendime şaşırıyorum'
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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet elde ettik. Hem gol için hem de galibiyet için çok mutluyum. Grubu lider bitirmek de bizler için iyi bir şey. Bir tur atlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedeflerimize doğru gidiyoruz" dedi.

Performansı için, "Bazen ben bile şaşırıyorum" diyen başarılı futbolcu Avrupa maceraları için de, "Biz Fenerbahçe'yiz. Kupalar için oynarız. Umarım kupayı kazanabilmek için finale erişiriz" sözlerini kullandı.


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