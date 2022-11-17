Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçelileri korkuttu!
A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu Türkiye'nin yarı sahasında kendisini yere bıraktı.
Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapıldı. Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edemedi ve değişikliği istendi. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
FENERBAHÇELİLERİ ENDİŞELENDİRDİ
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı ve oyuncunun durumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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