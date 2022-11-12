Süper Lig'de Sivasspor ile Ümraniyespor yenişemedi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:37

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor, 27. dakikada Durel Avounou ile öne geçti. Sivasspor, bu gole 31. dakikada Mustapha Yatabare ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

SİVASSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sivasspor, 59. dakikada Clinton N'Jie ile bu kez öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ederken Ümraniyespor, 82. dakikada penaltı kazandı. İstanbul temsilcisinde penaltıda topun başına geçen Antonio Mrsic durumu 2-2'ye getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Süper Lig'de 4 maçtır kazanmayan Sivasspor, bu maçla birlikte 11 puana yükseldi. Ümraniyespor, puanını 7 yaptı.

Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.