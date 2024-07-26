Ferdi Kadıoğlu: 'Henüz 24 yaşında...'

Fenerbahçe formasını 200 kez giyen Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:21
Ferdi Kadıoğlu: 'Henüz 24 yaşında...'
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacievertli formayı Lugano maçıyla birlikte 200 kez terletti.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Ferdi yaptığı paylaşımda, "Henüz 24 yaşında Fenerbahçe formasını 200 defa giymiş olmak eşsiz ve gurur dolu bir his. Sahada formamızla geçirdiğim her an benim için paha biçilemez. Biz bir aileyiz, iyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.


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