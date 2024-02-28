Ferdi Kadıoğlu: 'Kendimize çekidüzen vereceğiz'
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Taraftarlardan özür dileyen Ferdi, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten sahada çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.
Önlerinde 3 kupa olduğunu söyleyen Ferdi, "Şimdi oynayacağımız ve kazanmamız gereken 3 kupa var. Bunlara odaklanacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz." sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Hasat başlıyor: Aydın'ın sembol ürünü...
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'