Ferdi Kadıoğlu: 'Kendimize çekidüzen vereceğiz'

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:24
Ferdi Kadıoğlu: 'Kendimize çekidüzen vereceğiz'
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Ferdi, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten sahada çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Önlerinde 3 kupa olduğunu söyleyen Ferdi, "Şimdi oynayacağımız ve kazanmamız gereken 3 kupa var. Bunlara odaklanacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz." sözlerini sarf etti.


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