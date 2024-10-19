Ferdi Kadıoğlu oynadı: Brighton galibiyet hasretini sonlandırdı!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 19:19

Güncelleme: 19.10.2024 - 19:19

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United'a konuk oldu. Mücadeleyi Brighton, tek golle kazandı.

GALİBİYET GOLÜ WELBECK'TEN

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Welbeck kaydetti. İngiliz futbolcu, belinden yaşadığı sakatlık sonrası 81. dakikada sahayı sedyeyle terk etti.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United maçına ilk 11'de başladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sahada kaldı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Premier Lig'de 3 maçta, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol kaydetti.