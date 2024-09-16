Ferdi Kadıoğlu'ndan Mourinho itirafı: 'Ondan öğrendiğim en büyük ders...'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:31

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:31

Fenerbahçe'den 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, The Athletic'e özel açıklamalar yaptı.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in "Savaşçı" olarak tanımladığı Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk maçına Ipswich Town karşısında çıkmıştı.

"KÜME DÜŞMEK ÜZÜCÜYDÜ"

İlk olarak NEC Nijmegen günlerine değinen Ferdi Kadıoğlu, Ağustos 2016'da 16 yıl, 326 günle Eredivisie'de Nijmegen'i temsil eden en genç oyuncu olduğunu ancak o sezon küme düştüklerini hatırlattı.

Kadıoğlu, "Küme düşmemiz üzücüydü ama genç bir oyuncu olarak kariyerim için süre almak önemliydi. Aslında o kadar da kötü değildi çünkü o sezon bana bir transfer kazandırdı" ifadelerini kullandı.

"ONDAN ÖĞRENDİĞİM EN BÜYÜK DERS OYUN YÖNETİMİ"

Jose Mourinho'ya da değinen Ferdi Kadıoğlu, "O gerçekten her şeyi kazanmayı seviyor. Sadece maçı kazanmak istiyor. En önemli şey bu ve bunu başarmak için bazı numaraları var" dedi.

"Jose Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimiydi" diyen Ferdi Kadıoğlu, "Fabian (Hürzeler) da bize bundan bahsetti. 1-0 öndeyseniz veya sıkı bir maçsa bazı durumlarda akıllı olmak gerekir" şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR BİR DURUMDU"

Brighton'a gelerek doğru bir karar verdiğini belirten milli futbolcu, "6 yıl oradaydım. Çok zor bir durumdu. Taraftarlar beni seviyor, ben de kulübü çok seviyorum. Özellikle büyük maçlarda o taraftarların önünde oynamak harikaydı. Çok gürültülüydü. Bazen düdük çalıyor ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşlarınızın ne dediğini anlamak dahi zor oluyor.

Futbolla uyanıyorlar ve futbolla uyuyorlar ama bence Avrupa Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti ve Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve sonrasında oyuncuları daha büyük takımlara sattılar. Yani plan harikaydı. Koç açıklamasında çok netti. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"YOĞUNLUK ÇOK DAHA YÜKSEK"

Süper Lig ile İngiltere Premier Lig'i kıyaslayan Ferdi Kadıoğlu, "Sahanın her iki tarafında da harika oyuncular var. Kendimi hocaya göstermem gerekiyor. Takıma ve lige uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Türkiye'de üç günde bir oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynuyorduk ama burada maç sırasında yoğunluk çok daha yüksek. Bu yüzden en büyük fark bu olacak" dedi.

"BİZE ESNEKLİK SAĞLIYOR"

Öte yandan The Athletic, Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu için söylediği şu sözlere de yer verdi:

"Bize esneklik sağlıyor. Sağ bek veya sol bek olarak oynayabilir. Ayrıca 6 numara ve 8 numara olarak da oynadı. Bu yüzden profilimize mükemmel uyuyor.

Kendisi harika bir karakter, açık fikirli. Her zaman gelişmeye çalışıyor. Buraya geldi ve çok pozitifti. Bu gerçekten önemli. Brighton ailesine hem sahada hem de saha dışında harika bir şekilde uyuyor."