Ferhat Arıcan Antalya'da altın madalya kazandı!

Ferhat Arıcan, Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan Antalya'da altın madalya kazandı!
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AA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:27

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.

Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.

Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.


Etiketler: #ferhat arıcan #Artistik Cimnastik #Cimnastik #Altın Madalya

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