Son Dakika: Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama
Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlık durumu belli oldu.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığına dair son durumu paylaştı.
Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokusunda hasar ve kanama tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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