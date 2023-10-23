Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi dünya basınında... 'Her saat gol atıyor'
Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gollere imzasını atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, dünya basınında geniş yer buldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Mauro Icardi'nin golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da öne çıkan isim yine Tangocu yıldız oldu. Arjantinli başarılı forvet; İspanya ve İtalyan medyasında geniş yer bulurken, Arjantin'de ise yere göğe sığdırılamadı.
Dünya basınında öne çıkan ifadeler şu şekilde:
Tutto Mercato (İtalya): "Türkiye Ligi giderek Mauro Icardi gösterisine dönüşüyor. Maurito, Beşiktaş'ı affetmiyor."
"HAALAND'DAN 1 EKSİK"
Calcio Mercato (İtalya): "Icardi kararını böyle verdi. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'sine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Derbilerin en golcüsü oldu. 2023 yılında Haaland'dan bir eksik, Martinez'den bir fazla olmak üzere 33 gole ulaştı."
ESPN (ABD): "Art arda gollerin devamlılığını sağladı. Muhteşem bir seri. Güçlü Aslan'ın şimdiki yeni rakibi Bayern."
"YİNE DUBLÖRLÜK YAPTI"
Doble Amarilla (Arjantin): "Rosariolu inatçılığa devam ediyor, Türk klasiğinde en skorer olmaya devam ediyor."
Avanti Pellegrini (Arjantin): "Inter ve Paris Saint Germain'in eski yıldızı, Türk futbolunda inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştı. Yine dublörlük yaptı."
"HER SAAT GOL ATIYOR"
TyC Sports (Arjantin): "İnanılmaz bir noktaya ulaştı. Her saat gol atıyor."
TNT Sports (İngiltere): "Yanıyor! Icardi Classic, Galatasaray'da tarih yazdı."
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