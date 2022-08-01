Fernando Alonso 2023’te Aston Martin’de yarışacak

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:37

Formula 1'in tecrübeli sürücüsü Fernando Alonso, gelecek sezon farklı bir koltukta yarışacak.

Aston Martin Formula 1 Takımı, 2023 sezonundan geçerli olacak şekilde Alonso ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

2 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon Alpine F1 ile yarışan 41 yaşındaki pilot, sürücüler klasmanında topladığı 41 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Aston Martin'de önceki günlerde Alman pilot Sebastian Vettel sezon sonunda emekli olacağını duyurmuştu.