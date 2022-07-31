Formula 1 Macaristan GP’de zafer Max Verstappen’in

31 Temmuz 2022 Pazar, 18:15

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 10. sırada başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Ferrari’de yarışa 2. sırada başlayan Carlos Sainz ve 3. sırada başlayan Charles Leclerc, yine büyük hayal kırıklığı yaşayarak podyum dışında kaldılar. Sainz yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Leclerc 6. oldu. Öte yandan Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton ikinciliği, George Russel üçüncülüğü elde etti. Diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise, beşinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yaz arasına girilirken, son 9 yarış öncesinde Red Bull çok önemli bir avantaj elde etti.

Macaristan GP’nin ardından sürücü sıralamasında oluşan puan durumu:

1- Max Verstappen (Red Bull): 258

2- Charles Leclerc (Ferrari): 178

3- Sergio Perez (Red Bull): 173

4- George Russel (Mercedes): 158

5- Carlos Sainz (Ferrari): 156

6- Lewis Hamilton (Mercedes): 146

TAKIM SIRALAMASI:

1- Red Bull: 431

2- Ferrari: 334

3- Mercedes: 304